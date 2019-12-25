Сенатор оценил нахождение американских сил в регионе Черного моря.

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины. Об этом парламентарий заявил в собственном Telegram-канале. Речь шла о соотношении военных сил в акватории Черного моря. Спикер СФ уточнил, что сейчас Киев официально делает ставку на расширение присутствия американских военнослужащих в регионе.

Пушков полагает, что эти планы могут оказаться не такими надежными. В случае нахождения армии США в регионе, по мнению Пушкова, Россия захочет удержать собственное преимущество в области ракетного вооружения. Также политик уверен, что чем сильнее будет Москва н Черном море, тем безопаснее станет на Донбассе.

Напомним, что Пентагон заявил журналистам о том, что корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний. Представители министерства обороны США ведут проверку для определения причин провала операции по перехвату цели.

Министр энергетики США заявила, что российский газ является "самым грязным" в мире.

Фото: Twitter /@Alexey_Pushkov