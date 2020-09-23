Министр энергетики США заявила, что российский газ является "самым грязным" в мире

Она считает, что Европа должна отказаться от строительства "Северного потока — 2".

Министр энергетики США на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по науке, космосу и технологиям назвала российский газ "самым грязным" в мире. Так она высказалась про строительство газопровода "Северный поток — 2".

"И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — сказала Дженнифер Грэнхолм.

Позже российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Ответ появился в телеграм-канале Пушкова.

Пушков написал, что "выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы". Он подчеркнул, что сенатор просто забыла об этом сказать.

Видео: YouTube / House Science Committee GOP