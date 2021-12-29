Пушков назвал цель призыва к публикации антироссийских санкций

Сенатор РФ оценил заявление экс-послов США о необходимости реагировать на угрозу, стоящую перед Киевом.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что призыв американских дипломатов опубликовать список санкций попыткой срыва конструктивных переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности. Такое мнение специалист высказал в собственном Twitter-аккаунте. Он прокомментировал заявления бывших послов Майкла Макфола и Александра Вершбоу о необходимости представить список новых ограничений, которые Вашингтон введет в случае атаки на Украину со стороны Москвы.

Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Алексей Пушков, сенатор РФ

Напомним, что президенты Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. Официальные представители Кремля уточнили, что американский политик пригрозил "масштабными санкциями" Москве из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил о том, что это было бы крупной ошибкой. Вслед за ограничениями между странами может последовать полный разрыв любых отношений и контактов.

Посол Антонов: 27 российских дипломатов покинут США 30 января.

Фото: Twitter / @Alexey_Pushkov

