Посол Антонов: 27 российских дипломатов покинут США 30 января

Аналогичное число работников диппредставительства РФ уедут из страны в конце июня 2022 года.

27 российских дипломатов покинут Соединенные Штаты. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он уточнил, такое же число работников дипломатического представительства России уедут из страны 30 июня 2022 года.

Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда <…> В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией. Анатолий Антонов, посол РФ в США

По его словам, у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, а их детям не дают визы. Антонов считает, что Соединенные Штаты ведут политику по разъединению семей в отношении россиян, в то время как американские власти декларируют о важности семейных традиций.

Антонов назвал подход Вашингтона к отношениям с Москвой односторонним, так как обсуждаются только те вопросы, которые представляют интерес для американской стороны.

Ранее послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию".

Видео: Youtube/Соловьев Live