Дипломаты прокомментировали решение США провести саммит "за демократию".

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию". Об этом Анатолий Антонов и Цинь Ган заявили в совместной статье, опубликованной в издании The National Interest. Авторы прокомментировали намерение Вашингтона провести мероприятие, которое будет разжигать идеологическую конфронтацию в мировом масштабе, а также формировать разграничительные линии между сторонами.

Очевидный продукт менталитета холодной войны, разжигает идеологическую конфронтацию и раскола в мире. Эта тенденция противоречит развитию современного мира. Китай и Россия решительно отвергают этот шаг. статья послов РФ и КНР

Дипломаты напомнили читателям о том, что демократия, как и мир, справедливость, правосудие, свобода и развитие считаются общими ценностями для всего человечества. При этом демократия не является прерогативой определенного государства или группы стран, так как является универсальным правом для всех народов.

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Фото: Piter.tv

