Премьер Японии допустил возможность превентивного удара по базам противника

Фумио Кисида выступил на смотре войск самообороны Токио.

Премьер-министр Японии допустил возможность превентивного удара по базам противника. Такое заявление Фумио Кисида сделал во время выступления в местном лагере Асака, в котором размещаются сухопутные силы. Гость принял участие в смотре войск. Мероприятие транслировалось телеканалами в прямом эфире. Чиновник уточнил военнослужащим, что в данном случае атака может служить оборонительной мерой для Токио.

Мы будем рассматривать все варианты, необходимые для укрепления наших оборонных способностей, включая способность нанесения превентивного удара по базам противника. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Руководитель японского правительства затронул тему КНДР. В Токио полагают, что не должны выпускать из внимания развитие ракетных технологий в Северной Корее. Угрозой для Японии также является и появление в соседнем государстве гиперзвукового оружия. При этом Китай проводит усиление своего военного потенциала без должной прозрачности. Кисида пообещал военным сделать все необходимое для защиты граждан, воздушного пространства и территориальных вод.

Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать взаимовыгодные отношения с Россией.

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