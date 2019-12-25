Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать взаимовыгодные отношения с Россией

Йошимаса Хаяси хочет обсудить с РФ территориальный спор и мирный договор.

Новый глава МИД Японии Йошимаса Хаяси заявил о желании развивать взаимовыгодные отношения с Россией. Трансляцию выступления чиновника вел местный телеканал TBC. Министр внешнеполитического ведомства сообщил журналистам о том. что Токио будет продолжать политический курс на заключение мирного договора с Москвой. При этом основой будут уже существующие договоренности.

Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы оно было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной. Йошимаса Хаяси, глава МИД Японии

Чиновник считает, что нельзя перекладывать вопрос о мирном соглашении с РФ "на плечи следующих поколений". Он заметил, что Япония продолжит обсуждать территориальный вопрос, а также развивать соглашения, заключенные сторонами в Сингапуре.

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