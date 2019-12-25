Кандидатуру политика подержали в нижней и верхней палатах парламента Японии.

Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии. Об этом сообщили журналисты телеканала "360". В нижней палате местного парламента депутаты проголосовали за кандидатуру политика, представляющего либерально-демократическую партию. Его поддержали 297 человек из 465. В основном поддержку Кисиде оказали его коллеги по коалиции и младшего партнера - партии "Комэйто" Вместе они удерживают абсолютное большинство в парламенте. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

В верхней палате парламента Кисида набрал 141 голос из 242 возможных, а его оппонент Эдано - только 60. В рамках процесса избрания премьер-министра нижняя палата имеет приоритет над верхней.

Напомним, что Фумио Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября. Уже 4 октября он был избран премьер-министром. Его переназначение на этом посту является формальной процедурой.

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