Премьер Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР

Фумио Кисида оценил запуск баллистического оружия со стороны Северной Кореи.

Премьер-министр Японии призвал обеспечить безопасность после запуска ракет КНДР. Фумио Кисида прокомментировал местным журналистам запуск со стороны Северной Кореи баллистического оружия. Спикер заметил, что дал указание действовать по трем направлениям. Речь идет о сборе и анализе информации, оперативной информации населения, а также гарантиях для безопасного судоходства и авиасообщения. Токио проведет подготовку к возможным внештатным ситуациям.

Я дал наказание соответствующим министерствам обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что утром 19 октября военные Южной Кореи рассказали, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону акватории Японского моря. Позже Сеул уточнил, что речь идет о баллистическом оружии. В СМИ не исключают, что испытания связаны с баллистической ракетой для подводных лодок.

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