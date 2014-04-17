КНДР осудила популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Журналисты Северной Кореи написали об ужасах капиталистической действительности.

Северокорейское издание Arirang Meari опубликовало критический отзыв на популярный во всем мире сериал Южной Кореи "Игра в кальмара". Авторы материала утверждают, что авторы проекта показали "реальность капиталистического общества и Южной Кореи, где свирепствуют дикая конкуренция и унижение слабых".

В центре сюжета "Игры в кальмара" четыреста пятьдесят шесть человек, которые испытывают финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственной игре на выживание.

В телесериале ярко показано, как сотни людей, вынужденных жить адской жизнью из‑за невыносимых долгов, участвуют в жестокой игре, где убивают друг друга, чтобы выиграть приз, который достанется только одному.

Arirang Meari

Журналисты КНДР добавила, что в серила отчетливо показали "тиранию и произвол власть имущих", который через кровавые игры "уничтожают в людях человечность".

Видео: YouTube / Netflix