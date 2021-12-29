Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Аналитики призвали ввести ограничения против РФ из-за эскалации напряжения на Укарине.

Бывшие послы США призвали американского президента Джо Байдена опубликовать список санкций против России. Такое заявление дипломаты сделали на официальном сайте Атлантического совета. Эта организация представляет из себя центр по аналитике, основанный при НАТО в 1961 году. Авторами текста выступили Майкл Макфол, Александр Вершбоу, а также политолог Фрэнсис Фукуяма (автор книги "Конец истории") и специальный представитель Госдепартамента США по украинскому вопросу Курт Волкер.

эксперты полагают, что считают, что данный шаг повлияет на стратегию Москвы. Автор публикации призвали Вашингтон отреагировать самыми болезненными и основными ограничениями в отношении РФ, если страна будет заниматься дальнейшей эскалацией конфликта. Санкции должны использоваться сразу же, как Россия решит напасть на соседнее государство - территорию Украины.

Порошенко заявил, что готов дать пояснения по делу против него.

Фото: Белый дом