Порошенко заявил, что готов дать пояснения по делу против него

Он не уточнил, когда вернется в Украину.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов дать пояснения по уголовному делу против него. Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".

Сейчас Порошенко находится в Польше, где проводит деловые встречи. По его словам, он не собирается ломать свой график из-за "незаконных желаний" президента Украины Владимира Зеленского.

Также экс-глава государства заявил, что готов дать любые пояснения следователям. Однако Порошенко не уточнил, когда планирует вернуться в Украину.

Ранее посол Украины в США рассказала о "плане Б" на случай провала дипломатии с Россией.

Видео: YouTube / 5 канал