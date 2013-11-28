Посол Украины в США рассказала о "плане Б" на случай провала дипломатии с Россией

По ее словам, "война не является желаемым сценарием развития событий".

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о "плане Б" на случай провала дипломатии с Россией. Ее слова приводит Lb.ua.

По словам Маркаровой, Украина совместно с США работает над "планом А", который подразумевает дипломатическое сдерживание. Она также отметила, что ведется подготовка к альтернативному плану. Посол Украины в США не стала раскрывать его подробности.

Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться. Оксана Маркарова, посол Украины в США

Ранее Маркарова сообщила, что Киев добивается получения военной помощи.

Видео: YouTube / LBTV