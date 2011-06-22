Пушилин заявил о просьбе оставшихся на "Азовстали" военных ВСУ эвакуироваться в Турцию

Глава ДНР рассказал о том, что нацбаты Мариуполя все меньше доверяют киевскому режиму.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о просьбе оставшихся на "Азовстали" военных Вооруженных сил Украины и местных национальных батальонов эвакуироваться в Турцию. Соответствующей информацией с журналистом Владимиром Соловьевым эксперт поделился в эфире проекта "Соловьев live". Чиновник заметил, что ранее силовики планировали попасть на контролируемую Киевом территорию, а не за границу.

В последних просьбах идет эвакуация не в Киев, а они хотят в Турцию. Один из вариантов. Там они хотят разоружиться. Предлагают: "Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся". Вот то, что звучит. Денис Пушилин, глава ДНР

По словам чиновника, с российскими военными и силами ДНР представители ВСУ выходят на контакт и пытаются торговаться. Денис Пушилин не понимает, требуют ли или просят противники организовать им выезд с заблокированного предприятия. При этом он считает, что бойцы больше не доверяют Киеву. По мнению Эксперта, членов нацбатов ждет военный трибунал, так как они являются военными преступниками.

Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

