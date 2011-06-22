Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР. Таким мнением чиновник поделился с журналистом Владимиром Соловьевым в рамках проекта "Соловьев Live". По мнению эксперта, требует провести аналогичные мероприятия в регионах, граничащих с Украиной, в Приднестровье. По мнению гостя шоу, эти мероприятия обусловлены обстановкой на территориях.
…Продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России.
Денис Пушилин, глава ДНР
Глава ДНР заметил, что в данном вопросе военным будет важна скорость, в частности, скорость выхода на Конституционные границы.
Пушилин: восстановление "Азовстали" будет обсуждаться с жителями Мариуполя.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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