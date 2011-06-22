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Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР
Сегодня, 12:07
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Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР

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Глава ДНР оценил обстановку в Приднестровье.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости нового этапа операции после освобождения ДНР. Таким мнением чиновник поделился с журналистом Владимиром Соловьевым в рамках проекта "Соловьев Live". По мнению эксперта, требует провести аналогичные мероприятия в регионах, граничащих с Украиной, в Приднестровье. По мнению гостя шоу, эти мероприятия обусловлены обстановкой на территориях.

…Продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России.

Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР заметил, что в данном вопросе военным будет важна скорость, в частности, скорость выхода на Конституционные границы.

Пушилин: восстановление "Азовстали" будет обсуждаться с жителями Мариуполя.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, донбасс, приднестровье, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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