Пушилин: восстановление "Азовстали" будет обсуждаться с жителями Мариуполя

Глава ДНР рассказал о неэкологичности металлургического предприятия.

Будущее завода "Азовсталь" в Мариуполе будет решаться в диалоге с местным населением. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Чиновник прокомментировал вопрос восстановления города на Донбассе после боевых действий.

Вопрос в чем: …вроде бы это рабочие места, дополнительный объем продукции, которую мы можем производить, "Азовсталь" всегда загрязняла город. В отличие от завода Ильича, было построено без учета экологических норм. Денис Пушилин, глава ДНР

По словам главы ДНР, металлургическое предприятие "Азовсталь" не позволяло никогда Мариуполю стать курортным городом. Из-за неэкологичности производства в регионе фиксируются высокие показатели по онкологическим заболеваниям. Однако решать судьбу объекта будут жители, у которых остается "доминирующий голос". При этом Денис Пушилин уверен в том, что территория будет задействована в любом случае, так как она имеет большую площадь.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

