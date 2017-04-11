Пушилин заявил о причастности украинских военных к пыткам

В ближайшее время суд обнародует информацию о пытках.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о причастности украинских военных и националистов к пыткам. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Пушилин отметил, что есть свидетельства о совершенных представителями ВСУ преступлениях, связанных с пытками и убийствами. Он добавил, что эти преступления могли быть похлеще, чем те, в которых принимали участие неонацисты.

В ближайшее время суд обнародует информацию о пытках, совершенных украинскими военными, и даст оценку каждому преступлению.

Ранее Пушилин заявил, что на "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных.

Видео: Telegram / РИА Новости