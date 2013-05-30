Пушилин заявил, что на "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных

Глава ДНР отметил, что необходимо досконально проверить всю территорию предприятия.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе задержали спрятавшихся украинских военных. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Пушилин отметил, что сейчас нельзя говорить с уверенностью о том, что на территории предприятия не осталось тех, кто относится к Вооруженным силам Украины (ВСУ) или националистам. Тех, кого нашли на "Азовстали", направили к месту содержания.

Также глава ДНР отметил, что оставшиеся украинские военные не представляют угрозы, однако необходимо досконально проверить всю территорию "Азовстали".

Ранее Пушилин высказался о перспективах проведения референдума по вхождению в Россию.

Видел: Telegram / РИА Новости