Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские силы "перемалывают" противника в Марьинке. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что российские военные продвигаются от населенного пункта в западном направлении от города Донецка. При этом Вооруженные силы Украины регулярно бросают в этот район новых солдат и резервы.

Противник делает все возможное, чтобы затянуть время. Порядка полутора месяцев мы видим, что там продолжаются ожесточенные бои. Но при этом мы видим, что наши подразделения продвигаются и перемалывают... Денис Пушилин, врио главы ДНР

Врио главы ДНР напомнил о том, что продвижение российских сил идет планомерно, однако медленнее, чем изначально рассчитывали местные власти

Пушилин считает, что ВСУ не собираются уходить из Артемовска.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live