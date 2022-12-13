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Пушилин считает, что ВСУ не собираются уходить из Артемовска

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на фронте СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Вооруженные силы Украины не собираются уходить из города Артемовска (украинское название - Бахмут). В эфире телеканала "Россия-24" чиновник отметил, что военные из РФ усложнили противнику поставку боевых припасов и продовольствия в регион, так как единственная дорога находится под огневым контролем частной военной компании "Вагнер". Эксперт рассказал о том, что  боевые мероприятия переместились в промышленную зону. Также силы ВСУ активно работают в южной части, северной части города. Определенное накоплнение сил фиксируется в Часовом Яре.

По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой, то есть мы не видим, что там есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил, что ВСУ пытались контратаковать на одном из участков в Артемовске.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: артомовск, всу, денис пушилин, днр, часов яр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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