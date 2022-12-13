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Пушилин сообщил, что ВСУ пытались контратаковать на одном из участков в Артемовске

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Украинские Вооруженные силы попытались контратаковать на одном из участков в городе Артемовске (украинское название - Бахмут). Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник пояснил, что атака противников была отбита, а военные России стали продвигаться вперед.

Противник пытался контратаковать на одном из участков там, но ничего не получилось. Наши подразделения там продвигаются.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что Артемовск расположен на подконтрольной Киевскому режиму части ДНР. В настоящее время за данный город ведутся ожесточенные бои. По последним сведениям, российские ВС РФ перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к населенному пункту.

Пушилин рассказал о восприятии жителей Донбасса в исторической Новороссии.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: артемовск, всу, денис пушилин, днр, донбасс, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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