Пушилин рассказал о восприятии жителей Донбасса в исторической Новороссии

Врио главы ДНР принял участие в документальном проекте для телеканала "Россия-24".

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал журналистам телеканала "Россия-24" о восприятии жителей Донбасса в историческом регионе Новороссии. В ходе интервью для документального проекта "Новороссия", которая показывалась в эфире канала, чиновник вспомнил о том, что создатель Украины Михаил Грушевский был идеологом того киевской власти следует стать федеративной. В тот момент эта идея воспринималась нормально, так как была жизнеспособна на формирование в длительной дистанции управления государством.

Мы школьниками ездили, например, … в Тернополь, в Ивано-Франковск или во Львов и там прям тебе не очень рады. А приезжаешь в Днепропетровск из Донецка, там все понятно, все свои, тебе рады. Приезжаешь в Одессу - все тоже здорово. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: российские силы взяли под контроль район Ступки на севере Артемовска.

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