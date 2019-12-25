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Пушилин: гуманитарный коридор через Запорожье небезопасен
Сегодня, 11:58
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Пушилин: гуманитарный коридор через Запорожье небезопасен

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Глава ДНР рассказал, что у Мариуполя работают националисты.

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что гуманитарный коридор через Запорожье для жителей Мариуполя в настоящее время небезопасен. Таким мнением руководитель ДНР поделился в эфире с журналистами Первого канала. Эксперт уточнил, что в регионе националисты устраивают различного рода провокации.

Там крайне небезопасно, поэтому нести ответственность за тот коридор нам проблематично, поскольку там действуют националистические батальоны и уже совершаются провокации.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре.

Фото и видео: YouTube / Первый канал

Теги: гуманитарный коридор, денис пушилин, днр, запорожье, мариуполь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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