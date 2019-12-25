Пушилин: жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре

В ДНР рассказали, сколько человек на 4 марта прошли по гумкоридору.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что жители украинского города Мариуполь не знают о сформированном в регионе гуманитарном коридоре. В настоящее время представители ДНР прилагают усилия для того, чтобы гражданское население получило полную информацию об этом. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал руководитель Денис Пушилин.

Информацию крайне трудно туда доставлять. Нами предпринимаются уже третий день активно все попытки через любые способы, через любые мессенджеры, через любые другие каналы… Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР уточнил прессе, что 4 марта по гуманитарному коридору из Мариуполя вышла только лишь одна семья из пяти человек. По словам Пушилина, местные жители "чудом пробрались" по территории, минуя националистов, чтобы пройти до гумкоридора в безопасности.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24