Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Житомире

На военном объекте находились Javelin и NLOW.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов в городе Житомире, где хранились противоракетные комплексы американского производства Javelin и британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLOW. Такой информацией во время утреннего брифинга с журналистами от 5 марта поделился официальный представитель Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ уточнил, что оружие хранилось на территории воинской части на Украине.

За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В министерстве обороны России добавили, что за время проведения специальной военной операции на территории Украины специалисты уничтожили 2 037 объектов боевой инфраструктуры. Ликвидированы 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса"Ю, а также 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и другой техники ВСУ.

Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.

Фото и видео: Минобороны России