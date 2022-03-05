Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка

Игорь Конашенков сообщил о продвижении ВС ДНР, ЛНР и РФ на Украине.

Войска Луганской народной республики вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка. Такое заявление в утреннем брифинге для журналистов сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. За последние сутки группировки взяли под свой контроль десять населенных пунктов. Также подразделения ДНр продвинулись на 27 километров вперед. Они освободили новые территории и населенные пункты.

При огневой поддержке ВС РФ продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка…Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российские Вооруженные силы продолжают наступательные действия. За 4 марта под контролем оказались Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.

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Фото и видео: Минобороны России