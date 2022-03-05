Азаров рассказал о бункере Зеленского в Киеве

Экс-премьер Украины не знает, находится ли президент Украины в Киеве или нет.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о бункере украинского президента Владимира Зеленского в Киеве. В интервью журналистам "РИА Новостей" специалист уточнил, что объект, на территории которого предположительно укрывается глава страны, защищен от ядерной атаки. Даже прямое попадание атомной бомбы не может причинить никакого вреда людям, которые в нем находятся.

…Еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства, тогда советской республики, в условиях атомного нападения. Николай Азаров, экс-глава кабмина Украины

Эксперт уточнил, что в киевском "президентском" бункере есть несколько запасных выходов, , а также большое количество помещений, оборудованных всем необходимым для отдыха и работы. Некоторые выходы дают возможность за секунды оказаться на вертолетной площадке.

Азаров не исключил возвращения в политику.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости