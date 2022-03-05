Экс-премьер Украины не стал называть кандидатов на случай смены власти в стране.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил возвращения в политику. Такое заявление иностранец сделал во время интервью для "РИА Новостей". Экс-глава правительства Украины подчеркнул, что в том случае, если на территории страны произойдет смена власти, то он лично не планирует отсиживаться в стороне от этой ситуации. При этом он не хочет напрашиваться, но готов помогать коллегам, если будет нужен его опыт и знания.

На Украине большое количество хороших специалистов, в том числе тех, которые работали со мной вместе, которых я, например, хорошо знаю…Поэтому я убежден, что выбор в Украине большой достаточно. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Эксперт рассказал, что может сыграть роль в процессе восстановления экономики народного хозяйства Украины. Относительно кандидатуры нового лидера государства, Азаров заявил, что не хотел бы называть фамилии, так как часть этих людей проживает в Киеве сейчас. Оглашение списка привело бы к риску для их жизни и здоровья.

Азаров оценил перспективы появления у Украины ядерного оружия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости