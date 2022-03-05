Азаров оценил перспективы появления у Украины ядерного оружия

Экс-глава правительства Украины считает, что при необходимости Киев получил бы ядерное оружие через 203 года.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров оценил перспективы появления у Киева ядерного оружия. В интервью журналистам "РИА Новостей" экс-глава местного правительства рассказал, что страна обладает техническими возможностями для проведения разработок такого вооружения. Данная задача для властей является решаемым, но неактуальным вопросом.

Наверно, вы не знаете, но в Киеве функционирует свой небольшой ядерной реактор, предназначенный для проведения научно-исследовательских работ. В Украине, наконец, есть ядерные блоки. В Украине есть месторождения урана. Николай Азаров, экс-глав кабмина Украины

Эксперт напомнил прессе о том, что Украина не является Ираном или КНДР. Он подчеркнул, что разумное руководство страны никогда не стало бы этим заниматься. Азаров уточнил, что в настоящее время Киев - самый нищий в европейском регионе. Спикер ответил на вопрос о том, к какому бы строку Украина могла бы стать ядерной державой. Азаров полагает, что это произошло бы через 2-3 года.

Азаров усомнился в возможности переговоров Путина с Зеленским.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости