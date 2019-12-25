Азаров усомнился в возможности переговоров Путина с Зеленским

Экс-глава правительства Украины считает президента Зеленского "неадекватным".

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров усомнился в возможности переговоров российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В интервью "РИА Новостям" политик сообщил о том, что договариваться можно только с теми, у кого есть реальная власть и инструментарий для реализации принятых постановлений.

Я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены в абсолютно все подразделения войск киевского режима. Николай Азаров, экс-глава кабмина Украины

Чиновник ранее прокомментировал внешний вид украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, облик действующего президента говорит о его абсолютно неадекватном состоянии. Азаров при этом не располагает сведениями о том, принимает ли президент Украины какие-либо медицинские препараты.

Минобороны Словакии не планирует передавать Украине свои самолеты.

Фото: Kremlin.ru