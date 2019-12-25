Минобороны Словакии не планирует передавать Украине свои самолеты

Мартина Коваль-Какашчикова считает, что страна не может предоставить Киеву такой важным элемент своей защиты.

Минобороны Словакии заявило, что не планирует передавать Украине свои самолеты. Такое заявление размещено в статье "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства Мартину Коваль-Какашчикову. Чиновница прокомментировала ряд публикаций, сделанный в западной прессе о том, что страны-участницы НАТО готовы отправить Киеву самолеты советского изготовления во время проведения Россией специальной военной операции на Украине.

Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены Мартина Коваль-Какашчикова, официальный представитель Минобороны Словакии

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что есть страны Североатлантического альянса, готовые "защитить украинское небо".

Ограничения полетов самолетов на юге России продлили до 14 марта.

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