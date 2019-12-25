Перевозчики будут пользоваться альтернативными маршрутами.

Ограничения полетов самолетов на юге России продлили до 14 марта. Об этом журналистам ТАСС сообщили представители министерства по транспорту страны. Чиновники заметили, что продлили режим закрытого неба над российским регионом.

Режим продлен до 03:45 по московскому времени 14 марта. источник ТАСС

Напомним, что в первый весенний день Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта. Воздушное пространство в южной части страны закрыто с 24 февраля. Для организации пассажирских перевозок в города с закрытыми аэропортами проводятся рейсы по альтернативным маршрутам. Для этого используются воздушные гавани таких городов как Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва.

Авиакомпания S7 сократила количество международных рейсов.

Фото: Piter.tv

