Авиакомпания S7 сократила количество международных рейсов

Некоторые международные рейсы авиакомпания отменила.

В четверг, 3 марта, российская авиакомпания S7 сократила международную полетную программу из-за санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу перевозчика.

Некоторые международные рейсы авиакомпания отменила. При этом остальные полеты пройдут по расписанию. Так, завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие.

После начала военной операции на Украине все страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. К ним также присоединились Албания, Великобритания, Канада, Исландия, Северная Македония, США, Черногория и Швейцария.

Напомним, из Петербурга в Стамбул запустят дополнительные рейсы. Они запланированы на 5 и 6 марта.

Ранее мы писали, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полеты на российский юг.

Фото: Piter.tv