Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении

На северном направлении Вооруженные силы Украины концентрируют силы, включая штурмовые подразделения, но пока что противник не предпринимает никаких действий. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к гражданам региона сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Что касается северного фланга, то там видим, что, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, пока не предпринимает действия.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Пушилин сообщил, что ВСУ отброшены на исходные рубежи на краснолиманском направлении.
Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.
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