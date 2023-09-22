Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении

В ДНР рассказали о скоплении сил ВСУ в регионе.

На северном направлении Вооруженные силы Украины концентрируют силы, включая штурмовые подразделения, но пока что противник не предпринимает никаких действий. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к гражданам региона сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Что касается северного фланга, то там видим, что, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, пока не предпринимает действия. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил, что ВСУ отброшены на исходные рубежи на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.