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Пушилин заявил, что ВСУ концентрируют силы на северном направлении

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В ДНР рассказали о скоплении сил ВСУ в регионе.

На северном направлении Вооруженные силы Украины концентрируют силы, включая штурмовые подразделения, но пока что противник не предпринимает никаких действий. Соответствующее заявление в ходе видеообращения к гражданам региона сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. 

Что касается северного фланга, то там видим, что, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, пока не предпринимает действия.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил, что ВСУ отброшены на исходные рубежи на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: всу, денис пушилин, днр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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