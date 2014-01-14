Пушилин сообщил, что ВСУ отброшены на исходные рубежи на краснолиманском направлении

В боях Россия задействовала авиацию.

Российские Вооруженные силы отбросили украинские боевые подразделения на исходные рубежи после попытки противника продвинуться на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе видеообращения временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что в целях подавления активности Вооруженных сил Украины на указанном участке сражений специалисты задействовали армейскую авиацию.

Противник предпринимал ряд действий, проводил разведку боем сразу в нескольких населенных пунктах: Торское, Невское, Терное, Новоегоровка. Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично отброшен на исходные рубежи. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.