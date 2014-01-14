Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей

Врио главы ДНР оценил оперативную обстановку в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил местным жителям о том, что ситуация на артемовском направлении остается горячей. Сам административный центр подвергается хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией чиновник поделился в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ситуация в Артемовске остается горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.