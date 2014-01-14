  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:35
154
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пушилин назвал ситуацию на Артемовском направлении горячей

0 0

Врио главы ДНР оценил оперативную обстановку в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил местным жителям  о том, что ситуация на артемовском направлении остается горячей. Сам административный центр подвергается хаотичным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией чиновник поделился в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ситуация в Артемовске остается горячей, сам Артемовск под хаотичными обстрелами.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что ситуация в Работино стабилизируется.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.

Теги: артемовск, денис пушилин, днр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии