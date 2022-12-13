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Пушилин заявил, что Киев перебрасывает резервы на марьинское направление и в Угледар

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В ДНР рассказали о ситуации на СВО за день.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что киевский режим перебрасывает дополнительные боевые резервы на марьинское направление специальной военной операции России, а также в город Угледар, расположенный на территории ДНР. Соответствующей информацией российский чиновник поделился в интервью с журналистом Владимиром Соловьевым в эфире проекта "Соловьев  Live". Гость шоу отметил, что от военнослужащих по Марьинке фиксируются на текущий момент "хорошие сигналы", так как там постепенно освобождается из-под контроля Украины юго-западная часть.

По Марьинке поступают хорошие сигналы, освобождается <...> юго-западная часть, там, где противник держится. Перемололи достаточное количество, но ВСУ перебрасывают резервы. Ровно как и перебрасывают резервы на угледарское направление, в сам Углдедар.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: всу, денис пушилин, днр, сво, соловьёв live, угледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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