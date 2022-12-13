Врио главы ДНР рассказал о противостоянии ВСУ в регионе боев.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В эфире телеканала "Россия-24" российский чиновник отметил, что в регионе фиксируются ожесточенные боевые действия, а противник стремится удержать свои огневые позиции.

Накануне были освобождены очередные девять сооружений, где противник оборудовал свои позиции и достаточно серьезно их удерживал. Денис Пушилин, врио главы ДНР

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