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Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении

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Врио главы ДНР рассказал о противостоянии ВСУ в регионе боев.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В эфире телеканала "Россия-24" российский чиновник отметил, что в регионе фиксируются ожесточенные боевые действия, а противник стремится удержать свои огневые позиции.

Накануне были освобождены очередные девять сооружений, где противник оборудовал свои позиции и достаточно серьезно их удерживал.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: ЧВК "Вагнер" закрепилась в Артемовске.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: всу, денис пушилин, днр, марьинское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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