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Пушилин: ЧВК "Вагнер" закрепилась в Артемовске

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Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что боевые подразделения российской частной военной группы "Вагнер" закрепились в северной и восточной частях города Артемовска. (украинское название - Бахмут). Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

"Вагнера" закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, там, где промзона, продолжаются бои, но также уже можно говорить, что... "Вагнер" там закрепились и продолжают уже с данных позиций вытеснять противника.

Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин: украинские войска минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
 

Теги: артемовск, денис пушилин, днр, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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