Пушилин: ЧВК "Вагнер" закрепилась в Артемовске

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что боевые подразделения российской частной военной группы "Вагнер" закрепились в северной и восточной частях города Артемовска. (украинское название - Бахмут). Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

"Вагнера" закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, там, где промзона, продолжаются бои, но также уже можно говорить, что... "Вагнер" там закрепились и продолжают уже с данных позиций вытеснять противника.

Денис Пушилин, врио главы ДНР