Пушилин: украинские войска минируют жилые дома в Угледаре на случай отступления

Врио главы ДНР рассказал о тяжелом положении ВСУ в регионе.

Положение украинских войск серьезно ухудшилось в городе Угледаре, расположенном на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Чиновник объяснил, что Вооруженным силам Украины приходится перебрасывать часть свои резервов из техники и личного состава, которые должны были пойти на артемовское направление.

Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки - на случай, если ему придется отступать. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил о применении ВСУ химоружия под Артемовском и Угледаром.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

