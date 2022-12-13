Пушилин заявил о применении ВСУ химоружия под Артемовском и Угледаром

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о применении Вооруженными силами Украины химического оружия под городами Артемовск и Угледар. Соответствующее заявление российский чиновник сделал журналистам в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что жалобы от бойцов по этому поводу поступают уже на протяжении трех недель. Некоторые солдаты чувствуют недомогание. Также противник продолжает сбрасывать беспилотники по подразделениям ВС РФ в регионе.
По заявлениям подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Напомним, что об использовании украинскими войсками химического оружия сообщил ранее командир чеченского спецназа "Ахмат", а также заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов. По его словам, речь идет о самодельных боеприпасах, применение которых ведет к рвоте и потери сознания.
Пушилин заявил, что об оперативном окружении Артемовска говорить рано.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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