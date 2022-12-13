Пушилин заявил, что об оперативном окружении Артемовска говорить рано

Врио главы ДНР сообщил о ситуации на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в видеообращении о том, что говорить про оперативное окружение города Артемовска рано. Он призвал преждевременно не обсуждать взятие населенного пункта под контроль, но достижение этого результата, по мнению чиновника, "достаточно близко". Эксперты фиксируют улучшение боевых позиций сил российской армии по авдеевскому и краснолиманскому направлению.

Продолжается освобождение окрестностей... что в самом Артемовске, в части его, в окрестностях уже самого мясокомбината идут достаточно ожесточенные боестолкновения. Но ребята продвигаются. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин сообщил, что российские силы подступают к Угледару с юга, юго-запада и запада.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.