Пушилин сообщил, что российские силы подступают к Угледару с юга, юго-запада и запада

Врио главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ к Угледару.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы подступают к городу Угледару с южного, юго-западного и западного направлений. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках видеообращения к местным жителям. Эксперт добавил, что дачи уже сейчас под контролем", а подразделения продолжают подступать к самому городу для его освобождения из-под контроля киевского режима. Он пояснил, что процесс не идет быстро, так как в район боевых действий происходит переброска сил противника из Вооруженных сил Украины.

Все достаточно сложно, потому что противник перекинул бригаду морской пехоты, она усилила оставшиеся там части, эти резервы переброшены уже по факту. Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Зеленский заявил, что Киев не сдаст Артемовск.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.