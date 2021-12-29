Глава ДНР заявил, что Киев интегрируется в новое государство в определенном случае.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выступил за включение Украины в состав Союзного государства, куда входит РФ и Белоруссия. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции.

Это зависит насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий на Украине. Мы думаем на поколение вперед….новое государство, которое возможно появиться после наступательной операции Украины. Денис Пушилин, глава ДНР

Таким образом специалист ответил на вопрос корреспондента о том, каким он видит государственное устройство Украины в случае наступления Киева на ДНР и ЛНР.

Глава ДНР допустил помощь России в случае наступления Украины.

Фото и видео: YouTube / Денис Пушилин

