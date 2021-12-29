Глава ДНР допустил помощь России в случае наступления Украины

Денис Пушилин заявил, что предпримет все необходимое для защиты от ВСУ.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил помощь России Донбассу в случае полномасштабного наступления Украины на ДНР и ЛНР. Такое мнение чиновник высказал журналистам во время пресс-конференции. В регионе подчеркнули, что решение о защите граждан будет принимать Москва.

Если будут уничтожаться населенные пункты, гражданское население, то Россия может предпринять такие шаги. Но это решение должно быть принято самой Россией. Но я бы такого не исключал. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт полагает, что сейчас обстановка на линии соприкосновения между Донбассом и Киевом накалена до предела. При одном из сценариев развития конфликта, ВСУ начнут использовать на территории все имеющееся вооружение, которое завозилось Западом и все еще продолжает поступать в страну. Пушилин напомнил прессе, что в ДНР и ЛНР проживает свыше 700 тысяч граждан РФ. Эти люди получили гражданство, российские документы, но находятся на Донбассе на постоянном месте жительства. В ДНР предпримут все возможное для того, чтобы самостоятельно защитить население от Киева.

Басурин заявил о переброске ВСУ C-300 на Донбасс.

Фото: YouTube / Министерство информации ДНР

