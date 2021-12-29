Басурин заявил о переброске ВСУ C-300 в Донбасс

В ДНР видят подготовку со стороны Киева к нападению на Донбасс.

Заместитель начальника управления Народной милиции в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуаро Басурин заявил о переброске военнослужащими Украины ракетных комплексов C-300 на Донбасс, а также дополнительных подразделений. Такие действия со стороны ВСУ в ДНР считают подготовкой для наступления на неподконтрольные Киеву территории.

На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба ООС "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР

Эксперт уточнил, что на Донбасс из Харьковской области под легендой проведения военных учений Киев перебрасывает подразделения 92-й отдельной механизированной бригады. В зону ответственности прибыла 30-ая бригада, расположенная на Дебальцевском направлении.

В Луганске заявили о подготовке Киевом постановочного теракта.

Фото: Народная милиция ДНР

