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Басурин заявил о переброске ВСУ C-300 в Донбасс
Сегодня, 12:17
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Басурин заявил о переброске ВСУ C-300 в Донбасс

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В ДНР видят подготовку со стороны Киева к нападению на Донбасс.

Заместитель начальника управления Народной милиции в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуаро Басурин заявил о переброске военнослужащими Украины ракетных комплексов C-300 на Донбасс, а также дополнительных подразделений. Такие действия со стороны ВСУ в ДНР считают подготовкой для наступления на неподконтрольные Киеву территории.

На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба ООС "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР

Эксперт уточнил, что на Донбасс из Харьковской области под легендой проведения военных учений Киев перебрасывает подразделения 92-й отдельной механизированной бригады. В зону ответственности прибыла 30-ая бригада, расположенная на Дебальцевском направлении.

В Луганске заявили о подготовке Киевом постановочного теракта.

Фото: Народная милиция ДНР
 

Теги: всу, днр, донбасс, с-300, эдуард басурин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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