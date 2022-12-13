Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил надежду на освобождение города Артемовска (украинское название - Бахмут) в ближайшее время или обозримом будущем. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24".
Сам Артемовск - тоже продолжается работа по нему. Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения. Я рассчитываю в обозримом будущем на освобождение данного населенного пункта.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Напомним, что российское министерство по обороне днем 13 января сообщило о том, что освобождение города Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно для Вооруженных сил России в плане развития наступательных действий, а также позволяет отрезать от снабжения ВСУ в городе, после чего взять противников в "котел".
Пушилин сообщил о переходе ж/д станции Соль в районе Соледара под контроль ВС РФ.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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