Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время

Врио главы ДНР рассказал о ситуации с городом за последние сутки СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил надежду на освобождение города Артемовска (украинское название - Бахмут) в ближайшее время или обозримом будущем. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Сам Артемовск - тоже продолжается работа по нему. Я вижу определенное улучшение, это тоже положительно сказывается в целом на перспективах освобождения. Я рассчитываю в обозримом будущем на освобождение данного населенного пункта. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что российское министерство по обороне днем 13 января сообщило о том, что освобождение города Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно для Вооруженных сил России в плане развития наступательных действий, а также позволяет отрезать от снабжения ВСУ в городе, после чего взять противников в "котел".

Пушилин сообщил о переходе ж/д станции Соль в районе Соледара под контроль ВС РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live