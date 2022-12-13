Пушилин сообщил о переходе ж/д станции Соль в районе Соледара под контроль ВС РФ

В ДНР рассказали о дальнейшем продвижении войск на СВО.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о переходе железнодорожной станции Соль в районе города Соледара под контроль Вооруженных сил России. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт пояснил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" продолжают продвижение в окрестностях взятого под контроль ВС РФ населенного пункта.

Для нас немаловажно было, безусловно, перерезать сообщение между Северском и Артемовском. С этой задачей ЧВК "Вагнер", можно сказать, справилась, потому что станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что днем 15 января официальный представитель российского министерства по обороне, генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил о том, что штурмовые отряды ВС РФ во взаимодействии с боевыми подразделениями воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжили развивать успех в направлении северных окраин города Артемовска и станции Соль.

Пушилин сообщил о зачистке всех высоток в Марьинке.

Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ Live