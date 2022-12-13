Пушилин сообщил о зачистке всех высоток в Марьинке

Врио главы ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Все высотные дома в городе Марьинка к западу от Донецка уже зачищены и контролируются российскими силами. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис пушилин. Эксперт отметил, что у военных есть основания полагать, что в ближайшее время данный населенный пункт будет освобожден из-под контроля Вооруженных сил Украины.

В самой Марьинке все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. <...> Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что ранее Денис Пушилин говорил о том, что Марьинка находится практически под контролем Вооруженных сил России, однако украинские боевые подразделения смогли закрепиться в жилом секторе, расположенном на окраине. Врио главы ДНР напомнил о мощной обороной ВСУ, которую противники выстраивали на протяжении восьми лет в регионе. Там оборудованы огневые точки, траншеи и окопы вдоль домов, а также под ними.

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Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ Live