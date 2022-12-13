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Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО

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Глава Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой по текущей обстановке и действиями войск на других направлениях. Он также заслушал доклады командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

Также глава Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. Он поблагодарил военнослужащих, выполняющих свои задачи, и вручил им государственные награды.

Ранее Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка Верхнее Водяное.

Видео: Минобороны России

Теги: восток, минобороны россии, сергей шойгу, спецоперация, штаб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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